Staffel 07 Folge 02: Liebeskummer

ATVStaffel 7Folge 2vom 15.01.2023
49 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12

Christine ist mit Norbert und Susi am Meidlinger Markt. Während die beiden Christine verkuppeln möchten, hat diese nur Augen für Toto Wolff und die verborgenen Schätzen am Flohmarkt. Tamara, die Blume aus dem Gemeindebau, kämpft noch immer am Übungsplatz mit Kupplung und Co. Andi der Fahrlehrer hat gute Nerven und die junge Dame schmeißt sich waghalsig in die Kurven. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex gehen wieder mit gutem Vorbild voran. Unter der Aktion „Hansi hilft“ hat sich eine Dame gemeldet die Liebeskummer hat. Herbert aus Favoriten ist mitten im Ausmalen seiner Wohnung und hat einen Ruhepuls von 180 als er sieht, wie Dominik einen Patzer nach dem anderen macht.

ATV
