Staffel 07 Folge 07: Herzerl in den Augen

ATVStaffel 7Folge 7vom 19.02.2023
49 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12

Tamara muss wieder hinter das Steuer und diesmal ist es ein Ferrari. Das passende Gefährt für eine Lady aus dem Gemeindebau. Doch zuvor muss sie einen Erste Hilfe Kurs absolvieren. Dort begeistert der Sanitäter die Dame und sie hofft auf eine ausführliche Einschulung in die Technik der Mund zu Mund Beatmung. Bei den drei Fragezeichen wird gekuppelt, was das Zeug hält. Michi versucht Hansi mit der Cousine von Alex zu verkuppeln doch die steht nicht auf Männer mit einer Figur wie Pinocchio. Sonja hat auf der Meidlinger Hauptstraße gleich zwei Männer an der Angel. Bei einem gemütlichen Kaffee prüft sie einen der beiden Herren auf Herz und Nieren - schließlich muss er auch im Bett mit ihr überleben können. Die beiden Brüder Roman und Benjamin sind aufgeregt, denn Roman hat endlich seit langem wieder ein Date. Diesmal soll es der Richtige sein. Die Chemie scheint zwischen den beiden zumindest beim Schreiben zu passen. Jetzt muss alles vorbereitet werden damit beim Date nichts schief geht.

