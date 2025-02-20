Viel Rauch um einen RauchmelderJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 8: Viel Rauch um einen Rauchmelder
50 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Christine hat Angst, dass ihre Wohnung in Flammen aufgehen könnte. Daher will sie einen Rauchmelder installieren, doch dieser muss erst besorgt werden. René kommt unterdessen seinem Ziel, Bitcoin-Millionär zu werden, einen Schritt näher und darf sich in einen Ferrari setzen. Und die drei Fragezeichen haben ein Charity-Event geplant. Sie wollen für einen guten Zweck auf der Straße Geld sammeln - und zwar mit Hilfe ihrer Gesangskünste. Ob sie damit erfolgreich sind?
