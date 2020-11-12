Staffel 1 Folge 1: Kaffeekränzchen der besonderen ArtJetzt kostenlos streamen
51 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Alice aus Möllerdorf will ins Erotikgeschäft einsteigen und hat dafür ein Fotoshooting gebucht, doch das Wetter spielt einfach nicht mit. In Linz treffen sich unterdessen Klaus, Ingrid und Hedwig zum gemütlichen Kaffeekränzchen. Ingrid bezeichnet sich selbst gerne als "Happy Messie" - außer sie hat schlechte Laune. Ein echtes Wiener "Unikat" ist der selbsternannte Wixerl. Er wurde einst beim Masturbieren hinter einer Glastüre erwischt, daher der Name.
Produktion:AT, 2020
