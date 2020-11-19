Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 1 Folge 2: Erotikpartner gesucht

ATVStaffel 1Folge 2vom 19.11.2020
Staffel 1 Folge 2: Erotikpartner gesucht

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Erotikpartner gesucht

50 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

Alice aus Möllersdorf will ins Erotikgeschäft einsteigen und hat im Netz nach potenziellen Drehpartnern gesucht. In einem Café trifft sie nun die ersten Bewerber, die auf ihre Anzeige reagiert haben. Ob Alice fündig wird? Klaus aus Linz hat sich ein Heim-Projekt vorgenommen: Er möchte seine Wohnung streichen - keine leichte Aufgabe, denn Klaus hat eigentlich zwei linke Hände...

