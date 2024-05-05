Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 8vom 05.05.2024
Folge 8: Talent gesucht

50 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12

Julia will ihrer Freundin Sabrina und der Welt beweisen, dass sie Autofahren kann. Am ÖAMTC-Übungsgelände möchte sie ordentlich in die Pedale treten. Einen Führerschein besitzt sie noch nicht. Klaus und Leo versuchen sich derweil als Filmemacher und Gemeindebau-Sänger Otto begibt sich auf Talentsuche ...

