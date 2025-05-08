Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 9vom 08.05.2025
Folge 9: Liebe geht durch den Magen

50 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Ottos Nerven liegen blank. Er will endlich sein neues Musikvideo umsetzen - und dafür müssen Andi und sein Kameramann ganz schön schwitzen. Leo und Klaus wollen unter die Wohltäter gehen und haben schon eine Idee, wie sie den Bedürftigen helfen werden. Nur an der Umsetzung ihres Konzeptes hapert es noch ....

ATV
