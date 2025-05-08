Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 9: Liebe geht durch den Magen
50 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Ottos Nerven liegen blank. Er will endlich sein neues Musikvideo umsetzen - und dafür müssen Andi und sein Kameramann ganz schön schwitzen. Leo und Klaus wollen unter die Wohltäter gehen und haben schon eine Idee, wie sie den Bedürftigen helfen werden. Nur an der Umsetzung ihres Konzeptes hapert es noch ....
