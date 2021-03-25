Tamara erfindet sich neuJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Tamara erfindet sich neu
49 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12
Nach der Trennung von ihrer einstig großen Liebe Alex will sich Tamara neu erfinden und damit auch die Chance auf einen neuen Partner erhöhen: Also macht sie sich auf zur Nageldesignerin und steigt in ihre High Heels. Herr Doser ist derweil auf der Suche nach einem ganz anderen Schatz. Mit einem Metalldetektor bewaffnet, streift er durch das Hietzinger Dickicht.
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Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen