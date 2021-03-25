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Mein Gemeindebau

Tamara erfindet sich neu

ATVStaffel 5Folge 1vom 25.03.2021
Tamara erfindet sich neu

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Mein Gemeindebau

Folge 1: Tamara erfindet sich neu

49 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Nach der Trennung von ihrer einstig großen Liebe Alex will sich Tamara neu erfinden und damit auch die Chance auf einen neuen Partner erhöhen: Also macht sie sich auf zur Nageldesignerin und steigt in ihre High Heels. Herr Doser ist derweil auf der Suche nach einem ganz anderen Schatz. Mit einem Metalldetektor bewaffnet, streift er durch das Hietzinger Dickicht.

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