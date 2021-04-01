Neue Liebe, neue KarriereJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 2: Neue Liebe, neue Karriere
48 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12
Nach einer kleinen Generalüberholung sucht Tamara frisch aufgehübscht ein neues Herzblatt in den unendlichen Weiten des Internets. Und auch Herr Doser ist im World Wide Web unterwegs und plant eine große YouTube-Karriere. Seine gute Freundin Christine steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. In Wien Hütteldorf erfüllt sich Stefan derweil seinen Lebenstraum und eröffnet mitten in der Pandemie ein Lokal. Ob das wohl gut durchdacht ist?
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen