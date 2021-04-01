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Mein Gemeindebau

Neue Liebe, neue Karriere

ATVStaffel 5Folge 2vom 01.04.2021
Neue Liebe, neue Karriere

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Folge 2: Neue Liebe, neue Karriere

48 Min.Folge vom 01.04.2021Ab 12

Nach einer kleinen Generalüberholung sucht Tamara frisch aufgehübscht ein neues Herzblatt in den unendlichen Weiten des Internets. Und auch Herr Doser ist im World Wide Web unterwegs und plant eine große YouTube-Karriere. Seine gute Freundin Christine steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. In Wien Hütteldorf erfüllt sich Stefan derweil seinen Lebenstraum und eröffnet mitten in der Pandemie ein Lokal. Ob das wohl gut durchdacht ist?

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