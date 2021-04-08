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Mein Gemeindebau

Blind Date am Wienerberg

ATVStaffel 5Folge 3vom 08.04.2021
Blind Date am Wienerberg

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Folge 3: Blind Date am Wienerberg

40 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12

Für Tamara erfüllt sich ein großer Wunsch: Sie lernt einen neuen potenziellen Partner kennen - und zwar bei einem Blind Date am Wienerberg. Für das Styling sorgt ihre Freundin Babsi. Herr Doser will sich ebenfalls vom Single-Markt nehmen und Christine hat da auch schon eine passende Idee. Mike verfolgt eine ganz andere Strategie: Um eine neue Mitbewohnerin zu finden, will er mit allen Mitteln beweisen, dass er - neben ein wenig Unordnung - seine Wohnung super in Schuss hält.

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