Blind Date am WienerbergJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Blind Date am Wienerberg
40 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12
Für Tamara erfüllt sich ein großer Wunsch: Sie lernt einen neuen potenziellen Partner kennen - und zwar bei einem Blind Date am Wienerberg. Für das Styling sorgt ihre Freundin Babsi. Herr Doser will sich ebenfalls vom Single-Markt nehmen und Christine hat da auch schon eine passende Idee. Mike verfolgt eine ganz andere Strategie: Um eine neue Mitbewohnerin zu finden, will er mit allen Mitteln beweisen, dass er - neben ein wenig Unordnung - seine Wohnung super in Schuss hält.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen