Herzklopfen auf der ParkbankJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 4: Herzklopfen auf der Parkbank
49 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12
Nach einem romantischen Picknick zu zweit ist sich Tamara sicher: Liebe geht durch den Magen. Sie will ihre Dates künftig dadurch erobern, indem sie sie kulinarisch verwöhnt. Damit das gelingt, nimmt sie an einem Kochkurs teil. Auch bei Herrn Doser wird es spannend: Er hat sich mit Susi zu einem Date verabredet. Christine soll dem ziemlich nervösen Single bei der Auswahl eines geeigneten Outfits helfen.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen