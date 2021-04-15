Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau

Herzklopfen auf der Parkbank

ATVStaffel 5Folge 4vom 15.04.2021
Herzklopfen auf der Parkbank

Herzklopfen auf der ParkbankJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau

Folge 4: Herzklopfen auf der Parkbank

49 Min.Folge vom 15.04.2021Ab 12

Nach einem romantischen Picknick zu zweit ist sich Tamara sicher: Liebe geht durch den Magen. Sie will ihre Dates künftig dadurch erobern, indem sie sie kulinarisch verwöhnt. Damit das gelingt, nimmt sie an einem Kochkurs teil. Auch bei Herrn Doser wird es spannend: Er hat sich mit Susi zu einem Date verabredet. Christine soll dem ziemlich nervösen Single bei der Auswahl eines geeigneten Outfits helfen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau
ATV
Mein Gemeindebau

Mein Gemeindebau

Alle 10 Staffeln und Folgen