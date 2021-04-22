Rausgeputzt zum JobgesprächJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Rausgeputzt zum Jobgespräch
49 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Tamara ist auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte, doch sie hat ein Problem: Sie ist momentan nicht gut bei Kasse. Jetzt muss schnellstens ein neuer Job her, sonst wird das nichts mit dem Liebesglück. Herr Doser will unterdessen seine neue Flamme Susi mit einem exotischen Abendessen beeindrucken. Kulinarisch soll es in Richtung Indonesien gehen. Ob Dosers Plan aufgehen wird? Mit der indonesischen Kochkunst jedenfalls scheint er nicht besonders vertraut zu sein ...
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen