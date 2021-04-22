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Mein Gemeindebau

Rausgeputzt zum Jobgespräch

ATVStaffel 5Folge 5vom 22.04.2021
Rausgeputzt zum Jobgespräch

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Folge 5: Rausgeputzt zum Jobgespräch

49 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Tamara ist auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte, doch sie hat ein Problem: Sie ist momentan nicht gut bei Kasse. Jetzt muss schnellstens ein neuer Job her, sonst wird das nichts mit dem Liebesglück. Herr Doser will unterdessen seine neue Flamme Susi mit einem exotischen Abendessen beeindrucken. Kulinarisch soll es in Richtung Indonesien gehen. Ob Dosers Plan aufgehen wird? Mit der indonesischen Kochkunst jedenfalls scheint er nicht besonders vertraut zu sein ...

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