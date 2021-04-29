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Mein Gemeindebau

Dinner für drei

ATVStaffel 5Folge 6vom 29.04.2021
Dinner für drei

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Mein Gemeindebau

Folge 6: Dinner für drei

40 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12

Tamara möchte ihr Date Otto mit etwas Selbstgekochtem verwöhnen. Doch ihr Plan scheitert noch bevor ihr Rendezvous vor der Tür steht: Offenbar hat das Schnitzel, mit welchem sie Otto überraschen wollte, etwas zu viel Zeit in der Bratpfanne verbracht ... Auch Herr Doser hat zum romantischen Dinner geladen und für seine Susi ein indonesisches Festmahl vorbereitet. Doch das Date mit der Asiatin verläuft nicht nach Plan.

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