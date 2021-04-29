Mein Gemeindebau
Folge 6: Dinner für drei
40 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Tamara möchte ihr Date Otto mit etwas Selbstgekochtem verwöhnen. Doch ihr Plan scheitert noch bevor ihr Rendezvous vor der Tür steht: Offenbar hat das Schnitzel, mit welchem sie Otto überraschen wollte, etwas zu viel Zeit in der Bratpfanne verbracht ... Auch Herr Doser hat zum romantischen Dinner geladen und für seine Susi ein indonesisches Festmahl vorbereitet. Doch das Date mit der Asiatin verläuft nicht nach Plan.
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Mein Gemeindebau
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Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
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