Mein Gemeindebau
Folge 7: Tamara auf dem Catwalk
50 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12
Tamara fühlt sich geschmeichelt und angespannt zugleich: Ein Modedesigner aus der Steiermark ist auf sie aufmerksam geworden. Sie soll seine neueste Sommerkollektion präsentieren. Ob das Model in spe seine Zuschauer auf dem Catwalk überzeugen kann? Herr Doser und Christine besuchen unterdessen Madame Tussauds' Wachsfigurenkabinett im Wiener Prater. Doch die anfänglich positive Stimmung droht plötzlich zu kippen ...
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen