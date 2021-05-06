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Mein Gemeindebau

Tamara auf dem Catwalk

ATVStaffel 5Folge 7vom 06.05.2021
Tamara auf dem Catwalk

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Mein Gemeindebau

Folge 7: Tamara auf dem Catwalk

50 Min.Folge vom 06.05.2021Ab 12

Tamara fühlt sich geschmeichelt und angespannt zugleich: Ein Modedesigner aus der Steiermark ist auf sie aufmerksam geworden. Sie soll seine neueste Sommerkollektion präsentieren. Ob das Model in spe seine Zuschauer auf dem Catwalk überzeugen kann? Herr Doser und Christine besuchen unterdessen Madame Tussauds' Wachsfigurenkabinett im Wiener Prater. Doch die anfänglich positive Stimmung droht plötzlich zu kippen ...

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