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Mein Gemeindebau

Der schmale Buddha

ATVStaffel 5Folge 8vom 13.05.2021
Der schmale Buddha

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Folge 8: Der schmale Buddha

49 Min.Folge vom 13.05.2021Ab 12

Tamara zieht es an den Neusiedlersee, wo sie im reizvollen rosa Bikini auf Männerfang gehen will. Herr Doser lässt sich unterdessen auf eine neue Erfahrung ein: Auf Wunsch von Christine lässt er sich von einem Künstler verewigen - und zwar so wie Gott ihn schuf.

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