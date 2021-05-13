Mein Gemeindebau
Folge 8: Der schmale Buddha
49 Min.Folge vom 13.05.2021Ab 12
Tamara zieht es an den Neusiedlersee, wo sie im reizvollen rosa Bikini auf Männerfang gehen will. Herr Doser lässt sich unterdessen auf eine neue Erfahrung ein: Auf Wunsch von Christine lässt er sich von einem Künstler verewigen - und zwar so wie Gott ihn schuf.
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Mein Gemeindebau
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 9: ATV
Enthält Produktplatzierungen