Mein Haus am Strand
Folge vom 08.08.2019: Für immer ans Meer
42 Min.Folge vom 08.08.2019
Carrie und Lee pendelten mit ihren beiden Söhnen zwischen Nashville und Destin, Florida. Jetzt verlegen sie ihr Zuhause dauerhaft ans Meer. Mithilfe de Maklers Needa Brannon finden sie eine Immobilie zum Kauf. Lee übernimmt die meisten Renovierungen selbst. Er vergrößert Mastersuite und Außenbereich. Während der Arbeit stellt er fest, dass die Arbeit alleine außer Kontrolle geraten könnte.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.