Mein Haus am Strand
Folge vom 15.08.2019: Haus mit Bootslift
42 Min.Folge vom 15.08.2019
Mike, Mariellen und ihre beiden Söhne fahren seit Jahren nach Galveston in den Urlaub. Jetzt sind sie bereit für ihr eigenes Strandhaus! Die Maklerin Barbara Zimmerman zeigt der Familie ein Objekt mit einem Bootslift und direktem Strandzugang. Mike renoviert alles selbst und beginnt mit einer modernisierten Küche, einer Gästesuite und Außendusche. Doch das Projekt wird größer als geplant.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.