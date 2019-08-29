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Mein Haus am Strand

Pool-Paradies am Cocoa Beach

HGTVFolge vom 29.08.2019
Pool-Paradies am Cocoa Beach

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Mein Haus am Strand

Folge vom 29.08.2019: Pool-Paradies am Cocoa Beach

42 Min.Folge vom 29.08.2019

Eine Familie flieht vor dem kalten Winter in Denver, Colorado. Candice und Brian sind bereit für Sonne satt das ganze Jahr. Das Ziel: Cocoa Beach in Florida. Sie engagieren den Broker Andy Barclay, um für sie ein neues Zuhause am Wasser, mit Pool und großem Außenbereich für ihre Töchter zu finden. Um Geld zu sparen, planen Brian und Candice, einige Renovierungen selbst durchzuführen.

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