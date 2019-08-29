Pool-Paradies am Cocoa BeachJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 29.08.2019: Pool-Paradies am Cocoa Beach
42 Min.Folge vom 29.08.2019
Eine Familie flieht vor dem kalten Winter in Denver, Colorado. Candice und Brian sind bereit für Sonne satt das ganze Jahr. Das Ziel: Cocoa Beach in Florida. Sie engagieren den Broker Andy Barclay, um für sie ein neues Zuhause am Wasser, mit Pool und großem Außenbereich für ihre Töchter zu finden. Um Geld zu sparen, planen Brian und Candice, einige Renovierungen selbst durchzuführen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.