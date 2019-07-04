Mein Haus am Strand
Folge vom 04.07.2019: Die Smaragd-Insel
42 Min.Folge vom 04.07.2019
Jahrelang haben Matt und Megan mit ihren drei Kindern ihre Urlaube in Emerald Isle in North Carolina verbracht. Jetzt suchen sie ein eigenes Ferienhaus, dass sie mit ihrem Budget von 50.000 Dollar zu einem Luxus-Domizil umgestalten wollen. Ein Pool soll her sowie eine Pergola mit Outdoor-Küche. Bekommt die Familie alles, was sie sich wünschen, oder müssen sie einige Opfer bringen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
