Mein Haus am Strand

Folge vom 11.07.2019: Ein ungeschliffener Diamant

42 Min.Folge vom 11.07.2019

Jim und Sarah sind auf der Suche nach einem Rohdiamanten in Fripp Island, South Carolina. Sie finden eine Immobilie mit atemberaubenden Meerblick und beginnen mit der Renovierung. Sie bauen eine neue Küche ein, wollen die Fenster vergrößern und einige Wände herausreißen. Dabei stoßen sie auf einige lustige - und nicht so lustige - Entdeckungen.

