Mein Haus am Strand
Folge vom 24.05.2020: Inselglück
42 Min.Folge vom 24.05.2020
Gordon und Lisa suchen für 325.000 Dollar inklusive Renovierung ein Schnäppchen in Brigantine in New Jersey. Zwar finden sie ein perfektes Haus für ihre vierköpfige Familie, doch es muss dringend renoviert werden. Unvorhergesehene bauliche Herausforderungen könnten die Pläne der Familie gefährden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.