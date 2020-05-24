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Mein Haus am Strand

Inselglück

HGTVFolge vom 24.05.2020
Inselglück

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Mein Haus am Strand

Folge vom 24.05.2020: Inselglück

42 Min.Folge vom 24.05.2020

Gordon und Lisa suchen für 325.000 Dollar inklusive Renovierung ein Schnäppchen in Brigantine in New Jersey. Zwar finden sie ein perfektes Haus für ihre vierköpfige Familie, doch es muss dringend renoviert werden. Unvorhergesehene bauliche Herausforderungen könnten die Pläne der Familie gefährden.

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