Strandglück für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 24.05.2020: Strandglück für die ganze Familie
42 Min.Folge vom 24.05.2020
Eine junge Familie und ihre Großmutter suchen nach einem schönen Familienhaus in der Küstengemeinde Anna Maria Island in Florida. Sie träumen von einem Pool und genügend Zimmer, doch ihr Budget ist klein. Werden sie es schaffen, ihr renovierungsbedürftiges Haus in die perfekte Strandoase zu verwandeln?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.