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Mein Haus am Strand

Kindheitsträume werden wahr

HGTVFolge vom 17.05.2020
Kindheitsträume werden wahr

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Mein Haus am Strand

Folge vom 17.05.2020: Kindheitsträume werden wahr

42 Min.Folge vom 17.05.2020

Megan und John suchen für sich und ihre Tochter in Ventnor City in New Jersey nach einer Strandperle. Sie sind bereit für Renovierungen und harte Arbeit, denn am Ende zählt für sie nur das Ergebnis: der perfekte Rückzugsort am Strand, ohne dabei ihre Konten zu sprengen.

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