Mein Haus am Strand
Folge vom 17.05.2020: Kindheitsträume werden wahr
42 Min.Folge vom 17.05.2020
Megan und John suchen für sich und ihre Tochter in Ventnor City in New Jersey nach einer Strandperle. Sie sind bereit für Renovierungen und harte Arbeit, denn am Ende zählt für sie nur das Ergebnis: der perfekte Rückzugsort am Strand, ohne dabei ihre Konten zu sprengen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.