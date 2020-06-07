Mein Haus am Strand
Folge vom 07.06.2020: Küstenglück in Virginia
42 Min.Folge vom 07.06.2020
Ein Ehepaar sucht am Strand des Küstenorts Cape Charles in Virginia einen Altbau mit Charakter und Charme. Die beste Freundin ist Maklerin und hilft den beiden. Sie finden ein Anwesen am Wasser, das dringend renoviert werden muss. Jetzt hoffen sie, es in ihr Traumhaus umbauen zu können.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.