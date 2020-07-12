Mein Haus am Strand
Folge vom 12.07.2020: Mehr Meer geht nicht
42 Min.Folge vom 12.07.2020
Künstlerin Kitty und Ladenbesitzer Don suchen ein Ferienhaus am Strand in Gulf Shores, AL. Sie finden eines in ihrer Traumlage - und wollen der veralteten Immobilie einen brandneuen Look verpassen, der zu ihrem farbenfrohen Stil passt. Dabei müssen sie kreativ werden, um ihre Wünsche auch in ihrem Budget zu verwirklichen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.