Mein Haus am Strand
Folge vom 19.07.2020: Ein Bauherr packt an
42 Min.Folge vom 19.07.2020
Ashley und Ricky suchen ein bezahlbares Ferienhaus in Mathews County in Virginia. Die beiden haben schon vieles selbst renoviert und schrecken nicht zurück, als die Maklerin ihnen ein renovierungsbedürftiges Haus präsentiert. Doch die Sanierung wird plötzlich teurer als geplant und das Paar braucht einen neuen Plan, um ihr perfektes Strandhaus zu kreieren.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.