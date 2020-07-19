Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Ein Bauherr packt an

HGTVFolge vom 19.07.2020
Ein Bauherr packt an

Ein Bauherr packt anJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 19.07.2020: Ein Bauherr packt an

42 Min.Folge vom 19.07.2020

Ashley und Ricky suchen ein bezahlbares Ferienhaus in Mathews County in Virginia. Die beiden haben schon vieles selbst renoviert und schrecken nicht zurück, als die Maklerin ihnen ein renovierungsbedürftiges Haus präsentiert. Doch die Sanierung wird plötzlich teurer als geplant und das Paar braucht einen neuen Plan, um ihr perfektes Strandhaus zu kreieren.

Alle verfügbaren Folgen