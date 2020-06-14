Mein Haus am Strand
Folge vom 14.06.2020: Wunschhaus am Westport
42 Min.Folge vom 14.06.2020
Der ruhige Ort Westport in Washington ist eine Perle am Pazifik. Viele Häuser kosten hier über eine Million Dollar. Aber Amy und Randy hoffen auf ein Wochenenddomizil am Strand für 175.000 Dollar inklusive Renovierung, um schöne Stunden mit ihren Kindern verbringen zu können. Doch als sie ihr Traum-Ferienhaus finden, müssen sie ihr Budget überdenken: Die Renovierungen kosten mehr als geplant.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.