Mein Haus am Strand
Folge vom 14.06.2020: Tropenparadies Texas
42 Min.Folge vom 14.06.2020
Melissa und Phillip begeben sich auf Schnäppchenjagd nach South Padre Island, eine schmale Insel mit weißem Sandstrand im Süden von Texas. Die sechsköpfige Familie braucht viel Platz und wünscht sich einen Meerblick und die Nähe zum Strand. Ihr neues Ferienhaus renovieren die beiden selbst - damit das gewünschte Beach-Feeling auch nach innen kommt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.