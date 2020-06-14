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Mein Haus am Strand

Tropenparadies Texas

HGTVFolge vom 14.06.2020
Tropenparadies Texas

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Mein Haus am Strand

Folge vom 14.06.2020: Tropenparadies Texas

42 Min.Folge vom 14.06.2020

Melissa und Phillip begeben sich auf Schnäppchenjagd nach South Padre Island, eine schmale Insel mit weißem Sandstrand im Süden von Texas. Die sechsköpfige Familie braucht viel Platz und wünscht sich einen Meerblick und die Nähe zum Strand. Ihr neues Ferienhaus renovieren die beiden selbst - damit das gewünschte Beach-Feeling auch nach innen kommt.

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