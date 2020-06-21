Mein Haus am Strand
Folge vom 21.06.2020: Kindheitserinnerungen
43 Min.Folge vom 21.06.2020
Gretchen und ihre Kinder Matilde und Julian ziehen von San Antonio in die Küstenstadt Port Aransas auf Texas, wo sie schon häufig in den Ferien waren. Jetzt sind sie bereit, eine Wohnung oder ein kleines Haus in ihrem persönlichen Paradies zu besitzen. Sie planen 310.000 Dollar für den Kauf und die Renovierung ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.