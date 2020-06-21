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Mein Haus am Strand

Kindheitserinnerungen

HGTVFolge vom 21.06.2020
Kindheitserinnerungen

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Mein Haus am Strand

Folge vom 21.06.2020: Kindheitserinnerungen

43 Min.Folge vom 21.06.2020

Gretchen und ihre Kinder Matilde und Julian ziehen von San Antonio in die Küstenstadt Port Aransas auf Texas, wo sie schon häufig in den Ferien waren. Jetzt sind sie bereit, eine Wohnung oder ein kleines Haus in ihrem persönlichen Paradies zu besitzen. Sie planen 310.000 Dollar für den Kauf und die Renovierung ein.

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