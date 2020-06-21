Mein Haus am Strand
Folge vom 21.06.2020: Familienglück in St. Pete
42 Min.Folge vom 21.06.2020
Die Optimisten Izabela und Greg suchen in einer der schönsten Gegenden von Florida nach einem Schnäppchen für 350.000 Dollar inklusive Renovierung. Sie entscheiden sich für ein Ferienhaus in St. Pete Beach. Schwierig ist, die Umbauarbeiten von New York aus zu verwalten. Doch am Ende lohnt sich die stressige Arbeit: Die Familie hat endlich das Strandhaus, das sie sich immer gewünscht hat!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.