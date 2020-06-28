Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Ein Haus für Fünf

HGTVFolge vom 28.06.2020
Ein Haus für Fünf

Ein Haus für FünfJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 28.06.2020: Ein Haus für Fünf

42 Min.Folge vom 28.06.2020

Jeremy und Lyndsey suchen ein Haus in Surfside Beach. Um in Zukunft die Zeit mit ihren drei Kindern perfekt zu nutzen, wollen sie in dem familienfreundlichen Ort leben. Nachdem sie lange auf ihren Traum vom Leben am Meer gespart haben, ist es endlich soweit. Sie sind bereit für die Haussuche und die Renovierung ihres Strandhauses.

Alle verfügbaren Folgen