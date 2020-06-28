Familienprojekt FerienwohnungJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 28.06.2020: Familienprojekt Ferienwohnung
Ein Familienprojekt in Florida: Die Brüder Phillip und Tim sind seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und suchen zusammen ein Domizil am Strand. Da Tims Frau Erika Familie in Oklahoma hat, soll das Haus für alle Familienmitglieder zusammenführen. Nach einer langen Suche finden sie ein Haus, das perfekt passt. Die Renovierungsarbeiten stellen alle auf die Probe.
