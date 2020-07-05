Mein Haus am Strand
Folge vom 05.07.2020: Ein Haus für sechs
42 Min.Folge vom 05.07.2020
Sandy und Steph suchen nach einem Strandhaus in dem versteckten Paradies North Fork auf Long Island. Die sechsköpfige Familie möchte in ihrem Hideaway vom stressigen Alltag runterkommen und die Zeit am Meer genießen. Sie finden einen Rohdiamanten und haben große Pläne. Das Haus soll einen hellen, einladenden Look erhalten. Wird das Projekt trotz endlosen Ideen und ihrem begrenzten Budget erfolgreich verlaufen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
