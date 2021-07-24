Mein Haus am Strand
Folge vom 24.07.2021: Verliebt in eine Halbinsel
42 Min.Folge vom 24.07.2021
Die Halbinsel Cape San Blas in Florida gehört zum beliebtesten Urlaubsziel von Mark und Teresa und ist ein echtes Paradies für Strandliebhaber. Genau hier möchte sich das Paar aus Dallas ein Ferienhaus am Strand kaufen, das groß genug ist, um es mit ihrer Familie und Freunden zu teilen. Mit ihrer Maklerin finden ein Schnäppchen in der Nähe des Wassers – das mit einer umfassenden Renovierung verbunden ist, die viel Zeit und Arbeit erfordert. Wird es der Familie gelingen, den Strandbungalow in ihr Traumhaus zu verwandeln?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.