Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Traumhaus mit Mängeln

HGTVFolge vom 29.05.2021
Traumhaus mit Mängeln

Traumhaus mit MängelnJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 29.05.2021: Traumhaus mit Mängeln

42 Min.Folge vom 29.05.2021

Stacey und Doug haben zwei aktive Kinder und stressige Jobs, weshalb sie ein Strandhaus in den Outer Banks von North Carolina suchen, um einen Rückzugsort zum Entspannen und Energie tanken zu erschaffen. Ihr Traumhaus direkt am Wasser ist schnell gefunden. Allerdings muss das alte Haus von oben bis unten renoviert werden, damit die Familie einziehen kann. Als die Renovierungsarbeiten beginnen, stellen sie schnell fest, dass das Haus noch mehr Baustellen hat, als sie zunächst erwartet haben. Um das alte Haus auf Vordermann zu bringen, müssen alle mit anpacken.

Alle verfügbaren Folgen