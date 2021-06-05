Mein Haus am Strand
Folge vom 05.06.2021: Der verbaute Meerblick
42 Min.Folge vom 05.06.2021
Die Outdoor-Enthusiasten Nick und Krystin suchen eine Eigentumswohnung am Meer in Jacksonville Beach, Florida. Sie finden schnell ihre Traumwohnung mit Blick aufs Wasser und können den Preis senken. Somit bleiben ihnen 60.000 Dollar für die Renovierung. Es muss viel gemacht werden: Die Küche gestalten sie im kalifornischen Stil mit Kücheninsel, im Wohnzimmer soll ein neuer Boden verlegt werden und die Wände bekommen einen maritimen Anstrich. Außerdem soll das Bad entkernt werden und in neuen Glanz erstrahlen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.