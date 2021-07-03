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Mein Haus am Strand

Pleiten, Pech & Pannen

HGTVFolge vom 03.07.2021
Pleiten, Pech & Pannen

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Mein Haus am Strand

Folge vom 03.07.2021: Pleiten, Pech & Pannen

42 Min.Folge vom 03.07.2021

Adrienne und Steve sind auf der Suche nach einem Ferienhaus in St. Joe Beach in Florida – ein Sehnsuchtsort mit weißen Sandstränden. Sie finden ein Haus, das genau das sein könnte, wonach sie gesucht haben – aber es muss umfassend renoviert werden, damit es für ihre Familie funktioniert. Glücklicherweise besitzen die beiden eine Baufirma und sind bereit für eine Herausforderung, doch es kommt anders als gedacht. Werden unvorhergesehene Bauprobleme und Budgeteinbrüche ihre Pläne über den Haufen werfen?

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