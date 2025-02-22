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Mein Haus am Strand

Das Spinnenparadies

HGTVFolge vom 22.02.2025
Das Spinnenparadies

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Mein Haus am Strand

Folge vom 22.02.2025: Das Spinnenparadies

45 Min.Folge vom 22.02.2025

Val und Starla träumen von einem gemütlichen Strandhaus in Ocean Park, Washington, das ihnen als Wochenend-Rückzugsort und gleichzeitig als Renovierungsprojekt dient. Mit einem Budget von 450.000 Dollar suchen sie ein Zuhause, das Platz für Freunde und Familie bietet, mit direkter Nähe zum Strand und einem eingezäunten Garten für ihre Hunde. Ihre Besichtigungen führen sie zu verschiedenen charmanten, aber renovierungsbedürftigen Objekten. Werden sie eines der potenziellen Traumhäuser in ihr persönliches Strandparadies verwandeln?

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