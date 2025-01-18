Mein Haus am Strand
Folge vom 18.01.2025: Kanäle und Strände
44 Min.Folge vom 18.01.2025
Brian und Deana sind auf der Suche nach einem Zweitwohnsitz in Ocean County, New Jersey. Für sich und ihre 3 Kids hat die Familie ein Haus in Strandnähe im Blick. Die Wohnimmobilie „Licence to Chill” steht in Beach Haven, direkt am Wasser. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache: Lässt sich mit einem Budget von 500.000 Dollar wirklich ein Traumobjekt am Meer erstehen? Da es sich beim Hausverkauf um eine Zwangsversteigerung handelt, rückt das Ziel in greifbare Nähe. Brian und Deana schlagen zum Schnäppchenpreis zu. Aber nun stehen umfassende Renovierungsarbeiten an.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.