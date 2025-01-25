Mein Haus am Strand
Folge vom 25.01.2025: Klein aber fein
44 Min.Folge vom 25.01.2025
An der Pazifikküste Nordkaliforniens erfüllen sich Talla und Marwan einen Lebenstraum. In der idyllischen Ortschaft Manchester kauft das Paar ein renovierungsbedürftiges Gebäude mit Meerblick. „The Cottage“ ist ein hübsches kleines Haus, das 1985 erbaut worden ist. Die Immobilie verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Bäder und ein 2.000 Quadratmeter großes Grundstück - der perfekte Ausgangspunkt, um die unberührte Landschaft mit hohen Klippen und weiten Stränden zu erkunden. Für die Renovierungsarbeiten bleiben der Familie mit zwei Kids 50.000 Dollar, ein solider Betrag, um „The Cottage“ zu neuem Glanz zu verhelfen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.