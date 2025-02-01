Mein Haus am Strand
Folge vom 01.02.2025: Strandhaus in mint
45 Min.Folge vom 01.02.2025
Die Suche nach einem perfekten Ferienhaus führt eine strandbegeisterte Familie an die malerische Küste von North Carolina. Ihr Wunsch: Ein charmantes Zuhause in Meeresnähe, das sie an freie Wochenenden und entspannte Strandspaziergänge erinnert. Schließlich entdecken sie ein kleines, mintfarbenes Schmuckstück, das vor Potenzial nur so sprüht. Mit ein paar geschickten Handgriffen und kreativen Ideen verwandeln sie es in ihr ganz persönliches Paradies am Meer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.