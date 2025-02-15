Mein Haus am Strand
Folge vom 15.02.2025: Das Spiel mit den Farben
45 Min.Folge vom 15.02.2025
Emily und Terrell träumen von einem Strandhaus in den Outer Banks, das ihnen als Rückzugsort und Investition dient. Seit fünf Jahren verheiratet, mit zwei Kindern und einem Budget von 450.000 Dollar inklusive Renovierung, wünschen sie sich mindestens drei Schlafzimmern und viel Potenzial für die Zukunft. Die erste Besichtigung bietet Charme, aber auch Herausforderungen: eine laute Straße, renovierungsbedürftige Räume und einen überschaubaren Garten. Trotz der Mängel begeistert die Nähe zum Strand. Werden sie hier ihren Traum verwirklichen oder bringen die nächsten Besichtigungen die Lösung?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.