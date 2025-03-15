Mein Haus am Strand
Folge vom 15.03.2025: Glückstreffer
44 Min.Folge vom 15.03.2025
Ein Ehepaar aus Tennessee träumt davon, mit seiner jungen Familie an die Küste South Carolinas zu ziehen. Als erfahrene Immobilienkenner sehen sie Potenzial in alten Häusern – und in einer lukrativen Investition. Doch vor allem wünschen sie sich ein Zuhause, das zum Spielplatz für ihre Kinder wird und die entspannte Atmosphäre des Strandlebens ausstrahlt.
