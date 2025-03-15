Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Glückstreffer

HGTVFolge vom 15.03.2025
Glückstreffer

GlückstrefferJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 15.03.2025: Glückstreffer

44 Min.Folge vom 15.03.2025

Ein Ehepaar aus Tennessee träumt davon, mit seiner jungen Familie an die Küste South Carolinas zu ziehen. Als erfahrene Immobilienkenner sehen sie Potenzial in alten Häusern – und in einer lukrativen Investition. Doch vor allem wünschen sie sich ein Zuhause, das zum Spielplatz für ihre Kinder wird und die entspannte Atmosphäre des Strandlebens ausstrahlt.

Alle verfügbaren Folgen