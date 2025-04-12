Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Haus am Strand

HGTVFolge vom 12.04.2025
45 Min.Folge vom 12.04.2025

Ein Vater mit einer Leidenschaft für Renovierungen hat jedes Haus, das er besessen hat, in ein echtes Juwel verwandelt. Nun möchte er gemeinsam mit seiner Frau einen lang gehegten Traum wahr machen: ein Ferienhaus am Wasser in Ocean City, Maryland. Das Haus soll nicht nur ein Rückzugsort für sie beide werden, sondern auch ein Ort, an dem sich die ganze Familie treffen kann. Zum Glück stehen ihm seine Tochter und deren Familie tatkräftig zur Seite, um aus dem Haus ein einladendes, charmantes Zuhause am Meer zu gestalten.

