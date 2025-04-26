Mein Haus am Strand
Folge vom 26.04.2025: Schaumbad mit Meeresbrise
45 Min.Folge vom 26.04.2025
Ein verlobtes Paar aus Jacksonville ist bereit für ein neues gemeinsames Abenteuer an der Küste von North Hutchinson Island, Florida. Ihr Traumhaus soll ein ruhiger Rückzugsort mit einer persönlichen Note werden – doch die große Frage bleibt: Können sie es schaffen, die Immobilie nach ihren Vorstellungen zu renovieren, ohne ihr gesamtes Budget zu sprengen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.