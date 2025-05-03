Mein Haus am Strand
Folge vom 03.05.2025: Eine leere Leinwand
45 Min.Folge vom 03.05.2025
Eine frisch verheiratete Innenarchitektin setzt ihre kreativen Fähigkeiten für ein ganz persönliches Projekt ein: die Verwandlung eines Strandhauses in einen stilvollen Rückzugsort. Mit Liebe zum Detail erschafft sie nicht nur ein gemütliches Zuhause für ihre Familie, sondern auch eine potenzielle Einnahmequelle – eine Investition in die Zukunft, die Charme und Funktionalität vereint.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.