Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge 1: Ein Haus fürs Leben
44 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Nach einem Tornado ist das Haus der Familie Hollingworth verwüstet und nicht mehr bewohnbar. Die Nachbarschaft sowie Erin und Ben wollen helfen und das Zuhause wieder aufbauen. Die Profis engagieren zusätzlich zu ihrem Team Freiwillige, die beim Umbau mit anpacken. Nachdem die Handwerker das beschädigte Haus repariert haben, widmen sie sich der Renovierung der Zimmer. Das Esszimmer und die Küche werden vergrößert, ein zweites Bad errichtet und neue Möbel platziert.
