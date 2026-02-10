Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Jim gegen Josh

sixxStaffel 7Folge 10vom 10.02.2026
Jim gegen Josh

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 10: Jim gegen Josh

44 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Jeff und Kristie ziehen aus dem kalten Norden in das südliche Laurel. Erin und Ben finden das perfekte Haus für die fünfköpfige Familie und renovieren es. Die Profis erneuern das Dach und streichen die triste Außenfassade in einer hellen Farbe. Die teilweise herausgerissene Decke in der Küche wird repariert, und es werden neue Küchenschränke sowie Geräte installiert. Zudem sanieren und verglasen die Handwerker die Veranda.

