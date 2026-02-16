Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Mal was ganz Neues

sixxStaffel 7Folge 17vom 16.02.2026
Mal was ganz Neues

Mal was ganz NeuesJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge 17: Mal was ganz Neues

44 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6

Das frisch verheiratete Paar Dara und Dylan erbt ein Häuschen in Laurel. Ben und Erin wollen das Haus abreißen und neu bauen, da es günstiger ist, als es zu renovieren. Nach dem Abriss planen die Profis, den gesamten Grundriss zu verändern. Da Dara gerne kocht, wird die Küche größer und funktionaler gestaltet. Für Dylan bauen die Handwerker ein Zimmer zu einem Büro um. Dylans Eltern haben Ben geholfen, einige Regale zu bauen und Deko selbstständig herzustellen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Mein Kleinstadt-Traumhaus
sixx
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Alle 1 Staffeln und Folgen