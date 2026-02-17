Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 19vom 17.02.2026
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Angela war lange Zeit obdachlos und hat das Sorgerecht für ihre Kinder verloren. Mit der Unterstützung einer wohltätigen Organisation hat sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen und sucht gemeinsam mit ihren Söhnen ein Haus. Freiwillige aus ganz Mississippi helfen Ben und Erin bei der Renovierung. Die Profis und die Helfer verwandeln das kleine Anwesen in ein gemütliches Zuhause für Angela und ihre Kinder.

